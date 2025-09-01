Sahadaki Ekiplerin Çalışması Zorlaşıyor

Sıcak Hava Yangınlarla Mücadeleyi Zorlaştırıyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Buldan ilçesindeki orman yangınına helikopterle müdahale etti. Bu zor koşullarda yangını kontrol altına almakta sıkıntı yaşadıklarını açıkladı. Karacabey, “Sıcaklığın 37 dereceye, nemin ise yüzde 20’ye çıkması nedeniyle yangını kontrol altına almakta zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, rüzgarın değişkenliği nedeniyle sahadaki ekiplerin mücadelesinin güçleştiğine vurgu yaptı.

Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Yangının meydana geldiği bölgenin sarp, kayalık ve engebeli arazi olması nedeniyle çalışma koşullarının zorluğuna dikkat çeken Karacabey, “Böyle bir arazide yol yapmak ve iş makinelerini sevk etmek zaman aldı. Ancak bu zor koşullara rağmen çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Yangının batı kısmında ilerlemesini durdurduklarını, doğu kısmında da kontrol sağladıklarını bildirerek, güney ve kuzey hatlarında yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle yangının başka cephelerde yeniden yangın çıkarmaya çalıştığını belirten Karacabey, hava araçlarının gün ışığı ile göreve başladığını ve karasal araçlarla da yangını kontrol altına alma çabalarının sürdüğünü açıkladı. Meteorolojinin ilerleyen saatlerde rüzgarın şiddetleneceğini tahmin ettiğini de ekledi.

Kontrol Altına Alma Çabaları Yoğun

Karacabey, Bartın ve Karabük illerinde devam eden yangınlarla ilgili de bilgi vererek, “Bartın’daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Karabük’teki yangının enerjisini düşürdük ve orada da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor” diye konuştu. Orman yangınlarının bu yıl Türkiye’de uzun yılların ortalamasının üzerinde yaşandığına dikkat çekerken, bugüne kadar Orman Genel Müdürlüğü olarak toplamda 5 bin 788 yangınla mücadele edip kontrol altına aldıklarını ifade etti.