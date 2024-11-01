Sahaflar Festivali’nde Yoğun Katılım

ÜSKÜDAR MEYDANI’NDA SAHAF FESTİVALİ DÜZENLENİYOR

Üsküdar Meydanı’nda düzenlenen sahaf festivali, ikinci el ve nadir eserlerle dolu yüzlerce kitabı okurların beğenisine sunuyor. 25 Ekim’de başlayan ve 3 Kasım’da sona erecek festivalde 43 sahafın stant açması dikkat çekiyor. Cuma ve cumartesi günlerinde söyleşilerin de yapılacağı etkinlikte kitap mezatı da gerçekleştiriliyor.

ETKİNLİKLERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Sahaflar Birliği Derneği’nin Başkanı Emin Nedret İşli, “Sahaflar olarak bu etkinlikten çok memnunuz” ifadesini kullanarak, “Üsküdar Meydanı’nda iskeleye ve sahile yakın bir konumda iki büyük çadır altında İstanbul, İzmir ve Ankara’dan gelen yaklaşık 43 sahaf arkadaşımızın oluşturduğu bir sahaf şenliğindeyiz.” dedi. İşli, ayrıca bu etkinliğin sahaf esnafının maddi katkı anlamında güçlenmesini sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti. “25’inde başlayan sahaf festivalimiz olanca hızıyla sürüyor, 3 Kasım’da ise son bulacak” şeklinde konuştu. Çeşitlilik ve uygun fiyatlı kitapların önemine vurgu yapan İşli, esnaf arkadaşların kaliteli ve nadir birçok kitabı stantlarına getirdiğini ifade etti.