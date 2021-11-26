Şahan Gökbakar: Bir de ağaca bağlayıp kırbaçlayın

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun Galatasaray ile ilgili kararına tepki gösterdi.

Galatasaray, dün akşam evinde ağırladığı Marsilya’yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşma esnasında bir grup taraftarın sahaya yabancı madde attığı anlara değinen Şakan Gökbakar, “Bunları men edin kardeşim, bu nasıl bir cahilliktir?” ifadelerini kullanırken, PFDK’nın Galatasaray kararına da tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda temsilcimiz Galatasaray, NEF Stadyumu’nda ağırladığı Marsilya’yı 4-2 mağlup etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın ilk yarısında Marsilyalı futbolcular ile Galatasaray tribünleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

MUSLERA KALESİNDEN KOŞTU

Guendzouzi’nin korner kullanacağı sırada tribünlerden sahaya yabancı madde atıldı. Bunun üzerine Muslera ve Fatih Terim, tribünlerin önüne gidip sakin olmalarını istedi. Derbideki olaylar nedeniyle ceza alan Galatasaray’da bu kez de “UEFA’dan ceza alır mıyız?” endişesi yaşandı.

Galatasaray taraftarı ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, karşılaşma ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sahaya yabancı madde atan taraftarlara sert sözlerle yüklenen Gökbakar, “2-0 önde olduğun maçta sahaya yabancı madde atmak nasıl bir cahilliktir kardeşim? Muslera top mu oynasın size laf mı anlatsın? Bu insanları ömür boyu men etmek lazım!” notuyla paylaşım yaptı.

Gökbakar, PFDK’nın Galatasaray’a verdiği cezaları da eleştirdi. PFDK kararlarının ekran görüntüsünü paylaşan Gökbakar, “Bir de ağaca bağlayıp kırbaçlayın… Az olmuş bu” ifadesini kullandı.