Haberler

Şahbaz, Protokolün Mevzuata Aykırı Olduğunu Belirtti

KAMU İHALE KANUNU’NA AYKIRILIK İDDİASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, kamu ihale kanununa tabi olan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, bu kanuna tabi olmayan Kütahya Şehir Hastanesi ile mal ve hizmet alımı için yaptığı protokolün mevzuata aykırı olduğunu belirtiyor. Şahbaz, bu konuda parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Şahbaz, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi arasındaki işbirliği protokolünü eleştirirken, bazı sağlık hizmetlerinin kullanım alanlarının Kütahya Şehir Hastanesine devredileceğini ifade etti. Buna bağlı olarak, protokolün Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin niteliğini kaybetmesine yol açacağı konusunda endişelerini dile getirdi.

CHP’li Şahbaz, söz konusu protokolün 6428 sayılı kanun ve 2018 sayılı genelge ile çeliştiğini savunarak, “Genelge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi sağlık kurumları arasındaki hizmet ve mal durumlarını düzenlemektedir. Kamu İhale Kanunu’na tabi olan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, bu kanuna tabi olmayan Kütahya Şehir Hastanesi ile mal ve hizmet alımı için protokol yapması mevzuata aykırıdır” dedi.

Aksaz Şahbaz, şehir hastanesinin yapım ve işletmesine ilişkin sözleşmede değişiklik yapılmadan, 400 yataklı eğitim ve araştırma hastanesinin bedelsiz olarak bir özel şirkete devredileceğini öne sürdü. Şahbaz, bu durumun risk taşıdığını belirterek, uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırklareli’nde Filistinliler İçin Dualar

Kırklareli’de düzenlenen etkinlikte, Filistinli müslümanlar için dualar okunarak İsrail saldırıları kınandı. Müftü Yusuf Eviş, dayanışma ve birlik mesajları verdi.
Haberler

Kocaeli’de Gençler Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Kocaeli'de alkol alarak ve emniyet kemeri takmadan seyahat eden gençler, kaydedilen görüntüleriyle sosyal medyada büyük tepki topladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.