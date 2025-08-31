Şahbaz Şerif, Erdoğan’a teşekkür etti

PAKİSTAN BAŞBAKANINDAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sel felaketinin ardından gösterdiği ilgi ve dayanışma için minnettar olduğunu belirtti. Başbakan Şerif, Çin’in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi çerçevesinde Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya üzerinden paylaştı.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Açıklamasında, “Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tiencin’deki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında çok sıcak ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik” ifadelerini kullanan Şerif, Pakistan ve Türkiye ilişkilerindeki gelişmelere odaklandıklarını ifade etti. Ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da bir değerlendirme yaptıklarını vurguladı. İki liderin, Filistin için birleşme, bölgede barış, istikrar ve refah için ortak çalışma konusundaki kararlılıklarını yinelediği belirtildi.