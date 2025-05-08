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Şahbaz Şerif, Erdoğan’a teşekkür etti

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye’nin Pakistan’a sunduğu yardımlara teşekkür ettiğini duyurdu. Şerif, sosyal medya platformu X’te, Erdoğan ile yaptığı görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Pakistan’a olan desteğine duyduğu minneti dile getiren Şerif, Türk vatandaşlarının çatışmalarda hayatını kaybeden Pakistanlılar için dua etmelerini takdir ettiğini belirtti.

ASKERİ DURUM HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sahadaki son askeri durumu aktardığını ifade ederek, “Pakistan, Türkiye’nin Güney Asya’da gerilimin azaltılması ve barışın korunması yönündeki çabalarına minnettardır.” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs’taki saldırı ve güncel gelişmeler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

TÜRKİYE’NİN DESTEKLEYİCİ POLİTİKALARI

Türkiye, Pakistan’ın bu süreçte soğukkanlı ve itidalli tutumunu desteklediğini vurguladı. Ayrıca, Cammu-Keşmir’deki terör saldırısıyla ilgili tarafsız ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi önerisinin uygun olduğunu belirtti. Erdoğan, gerilimin tırmanmasını engellemek için Türkiye’nin tüm çabalarını sarf etmeye hazır olduğunu ve bu konuda diplomatik temasların devam edeceğini ifade etti.

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