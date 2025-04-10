Sahel Devletleri İttifakı Büyükeçilerini Geri Aldı

SAHEL DEVLETLERİ İTTİFAKI’NIN CEVABI

Bu hafta, Burkina Faso ve Nijer’den oluşan Sahel Devletleri İttifakı (AES), Mali’ye ait bir insansız hava aracının düşürülmesinin ardından Cezayir’deki büyükelçilerini geri çektiklerini duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan İttifak, olayı uluslararası hukukun ihlaline neden olan “sorumsuz bir eylem” olarak kınadı ve saldırıyı üstlenen Cezayir’e karşı sert bir tepki gösterdi.

SALDIRIYA YÖNELİK TEPKİLER

Sahel Devletleri İttifakı, gerçekleştirilen eylemin “AES Konfederasyonu halkları ile Cezayir halkı arasındaki tarihi ilişkilere ve kardeşlik ilişkilerine aykırı” olduğunu ifade etti. Bu durum, ittifakın bölgedeki işbirliğini derinlemesine etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

MALİ’DEN İDDİALARA YANIT

Mali Başbakanı General Abdoulaye Maiga, Mali Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Cezayir hükümetinin insansız hava aracının Cezayir hava sahasını 2 kilometre (1,2 mil) ihlal ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Maiga, “Bu eylem, kanıt gerekiyorsa, Cezayir rejiminin uluslararası terörizme sponsor olduğunu kanıtlıyor” şeklinde bir açıklamada bulundu.

BÜYÜKELÇİLERİN GERİ ÇAĞRILMASI

Mali, ayrıca Cezayir büyükelçisini de geri çağırdığını ve olayla ilgili olarak “uluslararası kuruluşlara” şikayette bulunacağını belirtti. Bu gelişmeler, Sahel Devletleri İttifakı’nın Cezayir ile olan ilişkilerinin gerilmesine yol açan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.