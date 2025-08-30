Şahika Ercümen 30 Ağustos Dalışı Yaptı

ŞAHİKA ERCÜMEN’DEN ANLAMLI DALGIŞ

Milli serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak amacıyla Antalya’nın Kaş ilçesinde dalış gerçekleştirdi. Ercümen, ilçedeki batık tankın üstünde dalış yaparak Türk bayrağını açtı ve bu anlamlı günü kutladı.

DAHA FAZLA HAZIRLIK İÇİN KAŞ’TA

Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını Kaş’ta sürdüren Şahika Ercümen, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde ekonomik ömrünü tamamlamış bir tankın yanına dalış yaptı. Bu tank, Antalya Valiliği tarafından Kaş’a bağlı Güvercin Adası yakınlarında batırılmıştı. Ercümen, yaklaşık 15 metre derinlikteki bu tankta dalış yaparak duygu dolu anlar yaşadı.

ATATÜRK’ÜN SÖZLERİNE ATIF

Dalış anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Ercümen, “30 Ağustos Zafer Bayramı. Zafer, ‘zafer benimdir’ diyebilenindir. Başarı ise ‘başaracağım’ diye başlayarak sonunda ‘başardım’ diyebilenindir. Mustafa Kemal Atatürk” sözlerine yer verdi. Ercümen’in bu paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü ve çok sayıda beğeni aldı.