Şahika Ercümen, Baykal Gölü’nde Buz Dalışı Yaptı

İKLİM KRİZİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN DALDI

Milli sporcu Şahika Ercümen, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmek amacıyla Rusya’daki dünyanın en derin gölü olan Baykal Gölü’nde buz altı dalışı gerçekleştirdi. Ercümen, “Suyun altı 1 derece ve buzla kaplı bir dünyanın en derin gölündeyim. Bu dalıştaki amacım iklim krizine dikkat ve eriyen buzullara dikkat çekmekti. Hem bir milli sporcu, hem de çevre aktivisti olarak; gezegenimizin korunması için kendimi borçlu hissediyorum” şeklinde açıklama yaptı.

REKOR DALIŞ YAPTI

Serbest dalış dünya rekortmeni ve uluslararası çevre aktivisti olan Ercümen, Baykal Gölü’ne tek nefesle 50 metrelik başarılı bir dalış yaptı. Etrafı ve üstü buzlarla kaplı olan bu gölde su sıcaklığı 1 derecede yer alırken, Türk bayrağı ile iklim krizi mesajını verdi. Dalış sonrası kendini “inanılmaz soğuk” ifadeleriyle anlatan Ercümen, “Nefes alırken bile çok üşüyorsunuz. Suyun altı 1 derece ve buzla kaplı bir dünyanın en derin gölündeyim” dedi.

SEMİNER VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Ercümen, buzulların erimesinin sadece kutup bölgelerinde değil, dünyanın her yerinde etkisini gösterdiğini belirtti. “Bu dalıştaki amacım iklim krizine dikkat ve eriyen buzullara dikkat çekmekti. Dalış sonrasında farklı ülkelerden gelen başarılı dalgıçlarla bir araya gelip bu konunun önemini paylaştığımız bir seminer de vereceğiz. Hem bir milli sporcu, hem de çevre aktivisti olarak; gezegenimizin korunması için kendimi borçlu hissediyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, Ercümen, Birleşmiş Milletler tarafından 21 Mart’ın Dünya Buzul Günü ilan edildiğini hatırlatarak, “Buzullar parlak beyaz yüzeyi ile güneş ışığı ve ısıyı yansıtmada oldukça etkili. Bu şekilde gezegenin soğumasına yardımcı oluyor. Deniz buzunun olmaması demek, güneşten gelen bu ısının, koyu mavi okyanus tarafından emilmesi ve dünyanın ısınma sürecinin hızlanması anlamına geliyor” dedi.

DÜNYA BUZUL GÜNÜ KABUL EDİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM), 2025’i ‘Uluslararası Buzulların Korunması Yılı’ olarak ilan etti. Ayrıca, 21 Mart, BM’nin kararıyla her yıl Dünya Buzul Günü olarak kabul edilecek.