Şahika Ercümen, Dalışında Türk Bayrağı Açtı

DÜNYA ŞAMPİYONASI HAZIRLIKLARI

Kaş’ta Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren milli sporcu Şahika Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çok özel bir dalış yaptı. Ercümen, Türk bayrağını açtığı anları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

TANKA DALIŞ YAPTI

Dünya serbest dalış rekortmeni olan Ercümen, Antalya’nın Kaş ilçesinde Zafer Bayramı kapsamındaki bu dalışını gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde ekonomik ömrünü tamamlamış olan bir tank, Antalya Valiliği tarafından Kaş’taki Güvercin Adası açıklarına batırıldı. Ercümen, bu tankın bulunduğu noktada yaklaşık 15 metre derinlikte dalarak Türk bayrağını açtı. Bu anları sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerle ölümsüzleştirdi.

Ercümen, paylaştığı görüntülerinin yanında Mustafa Kemal Atatürk’ün “Zafer, ‘zafer benimdir’ diyebilenindir. Başarı ise ‘başaracağım’ diye başlayarak sonunda ‘başardım’ diyebilenindir” sözlerine de yer verdi. Milli sporcunun bu paylaşımı, kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı.