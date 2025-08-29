Şahika Ercümen, TSK tankına Dalış yaptı

BAĞIMSIZLIĞI TEMSİL EDEN DALICI

Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Antalya Kaş’taki batık tankına Türk bayrağı ile dalış yaptı. Milli sporcu Ercümen, Türkiye Serbest Dalış Milli Takım Kampı çerçevesinde Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını Kaş’ta devam ettirdi. Burada 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel olarak “Zafer Anı Dalışı” gerçekleştirdi. TSK tarafından ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra 2017 yılında Antalya Valiliğince Güvercin Adası yakınlarına getirilen ve yaklaşık 15 metre derinlikte deniz canlıları için yuva haline gelen 1960 model tankın üzerine dalış yaptı ve Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.

AZİM VE GÜÇ GÖSTERİSİ

Ercümen, bu dalışın anlamını belirttiği açıklamada, AA’ya şu ifadeleri kullandı: “Türk milletinin azmini, gücünü gösterebilmek için daldım.” 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bayrağını su altında dalgalandırmanın son derece onur verici bir durum olduğunu dile getiren Ercümen, “Ben nefesimi genelde uluslararası arenada bayrağımızı zirvede dalgalandırmak için tutuyorum. Bu sefer batık bir tankın üzerinde Türk milletinin o azmini ve gücünü biraz daha gösterebilmek ve gelecek nesle bir mesaj aktarabilmek için daldım.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Yunanistan’da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası’nın hazırlıkları içinde olduğunu ve bunun kendisini motive ettiğini belirtti.

BAYRAĞI ZİRVEDE DALGALANDIRMA HEDEFİ

Türkiye Serbest Dalış Milli Takım Kampı’nda Dünya Şampiyonası için antrenmanlarını tamamladığını aktaran Ercümen, “Bu bayrak, nefesim yettiğince zirvede olsun istiyorum. Ülkemizin bayrağını tek kadın sporcu olarak dünyada temsil edecek olmamın sorumluluğuyla Dünya Şampiyonası’na gidiyorum. Yurda yeni bir zafer ile dönmek için çok çalıştım, kalbiniz bizimle olsun.” dedi. Dünya Şampiyonası, 5-18 Eylül tarihleri arasında Yunanistan/Mytikas’da gerçekleştirilecek. Şahika Ercümen, ayrıca 2019’da yapılan 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde “Beyaz Kıta”da dondurucu sularda Türk bayrağını dalgalandırarak, bu kıtaya tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu unvanını kazanmıştı.