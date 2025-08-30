Sahil Güvenlik, 19 Kaçak Göçmen Kurtardı

KAÇAK GÖÇMENLERİN KURTARILMASI

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Ağustos tarihinde saat 04.40 sularında Bodrum açıklarında bir can salı içinde kaçak göçmenlerin bulunduğuna dair bilgi aldı. Bu bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 19 kaçak göçmeni başarılı bir şekilde kurtardı.

KAÇAK GÖÇMENLERİN TESLİMİ

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi, bu kişilerin güvenli bir şekilde kurtarılmasını sağladı.