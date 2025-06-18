Sahil Güvenlik 43. Yılını Kutladı

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, kuruluşlarının 43. yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda etkileyici bir gösteri gerçekleştirdi. Bu önemli an için İstanbul’un sembollerinden Kız Kulesi ve Galata Kulesi’nde selam durarak denize büyük bir “43” çizdi.

43. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

Sahil Güvenlik Komutanlığı, vatanın ve insanların güvenliği için gece gündüz özveriyle deniz ve kıyılarda görev yaparak Mavi Vatan’ın temeli oluyor. Kuruluşun 43. yılı dolayısıyla düzenlenen bu gösteri, İstanbul Valiliği tarafından yayınlandı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yılına özel olarak kutlandı.

Valilikten gelen kutlama mesajında, “Mavi Vatan’ımızın güvenliği için denizlerimizde ve kıyılarımızda fedakarca görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 43. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Sahil ve kara sularımızın emniyetinin sağlanmasında; ulusal hak ve menfaatlerimizin korunmasında yüksek disiplinli, bilgili ve donanımlı personeli ile Sahil Güvenlik Teşkilatımız en büyük güvencemizdir.” denildi. Ayrıca, İstanbul’un huzur ve güvenliğine olan katkılarından dolayı tüm Sahil Güvenlik mensuplarına şükranlarını sundu.

TEŞEKKÜR VE DUALAR

Valilik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatan uğruna canlarını veren aziz şehitler için rahmet diledi. Kahraman gazilere de şükranlarını sunarak, “Her daim dümeniniz viya, pruvanız neta olsun temennisiyle görevi başındaki teşkilat mensuplarına sağlık, huzur ve başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi. Bu anlamlı yıl dönümü, İstanbul’daki etkinlikle bir kez daha taçlanmış oldu.