Sahil Güvenlik 43. Yılını Kutladı

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI’NIN YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir tören düzenledi. Tören, Atatürk Anıtı’nda çelenk sunumuyla başladı. Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, anıta çelenk sundu ve ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla program devam etti.

KOMUTANIN AÇIKLAMALARI

Törende Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir’in mesajı da okundu. Koramiral Kendir, “Komutanlığımızın 43. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Tam 43 yıl önce ülkemizin deniz yetki alanlarında yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmek ve denizlerimizin huzurunu korumak amacıyla kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı geçen bu süre zarfında görevlerini büyük bir azim, kararlılık ve vatan sevgisiyle yerine getirmiştir. Denizlerde akla ilk gelen ve güven veren saygın bir kurum olma vizyonuyla hareket eden komutanlığımız, modern teknolojilerle donatılmış yüzer ve uçar unsurları, envantere alınan yeni insansız hava araçlarıyla her geçen gün büyümekte, denizlerimizin huzur ve güvenliğini temin etmektedir. Komutanlığımız kurulduğu günden bu yana denizlerimizde yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele eden kritik arama kurtarma operasyonlarına, sürdürülebilir balıkçılıktan deniz kirliliğinin önlenmesine kadar geniş bir yelpazede görev ve sorumluluklarını başarıyla ifa etmiştir” ifadelerini kullandı.

TÖRENİN DEVAMI

Törenin sonunda toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Ayrıca Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında da tören yapıldı. Programa Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve askeri erkan da katıldı.