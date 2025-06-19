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Sahil Güvenlik, Ayvacık’ta 37 Göçmen Yakaladı

KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarındaki iki farklı noktada kaçak göçmen bulunduğu bilgisi alarak harekete geçti. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botları, lastik botlarda yer alan 11’i çocuk toplam 37 kaçak göçmeni ve iki organizatörü yakaladı.

GÖÇMENLERİN İŞLEMLERİ

Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesinde bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Bunun yanı sıra, yakalanan iki şüpheli hakkında göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gerekli işlemler başlatıldı.

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