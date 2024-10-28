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Sahil Güvenlik Botları Yarın Halkın Ziyaretine Açılacak

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Sahil Güvenlik Botları Ziyarete Açılıyor

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı botlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşların ziyaretine sunuluyor. Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim tarihinde TCSG-92 isimli bot Alanya’da, TCSG-104 botu Finike’de, TCSG-20 botu ise Kaş ilçesinde halk tarafından gezilebiliyor.

Gemilerin Ziyaret Saatleri

Limanlara demirleyecek olan bu botlar, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilerek incelenebiliyor. Bu etkinlik, bayram coşkusunu artırmak ve vatandaşlara deniz güvenliği konusunda bilgi vermek amacıyla organize ediliyor.

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