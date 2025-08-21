Sahil Güvenlik Ekipleri Arama Başlattı

DENİZE DÜŞEN YOLCU İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında seyir halindeki ‘Sun Princess’ isimli kruvaziyerde bir yolcunun denize düştüğü haberi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik timleri sevk edildi. Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. Yunanistan’ın Suda Adası’ndan İstanbul yönüne ilerleyen 345 metre uzunluğundaki ve 48 metre genişliğindeki kruvaziyer gemisinde bir yolcunun denize düştüğüne dair anons yapıldı.

GEMİ ROTASINI DEĞİŞTİRDİ

Anons sonrası 6 bin yolcu kapasiteli gemi, seyir takip verilerine göre rotasını değiştirerek olayın meydana geldiği noktaya geri döndü. Geminin acil müdahale ekibi harekete geçerken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de derhal bölgeye yönlendirildi ve arama kurtarma çalışmaları başladı.

YOLCULAR BİLGİ PAYLAŞTI

Gemi içinde bulunan yabancı uyruklu bir yolcu, sosyal medya hesabı aracılığıyla “Gemi durdu ve 8 arama botu var. Projektörler yanıyor. Gürültüyü önlemek için odadaki klimaları kapattılar” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Geminin sabah saat 06.00 sularında Tekirdağ Limanı’na ulaştığı bildirildi.