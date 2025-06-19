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Sahil Güvenlik Ekipleri Göçmenleri Yakaladı

KACAK GÖÇMEN OPERASYONU

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı noktada kaçak göçmenlerin bulunduğunu öğrenince derhal harekete geçti. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botları, lastik botlarda bulunan 11’i çocuk olmak üzere toplam 37 kaçak göçmeni ve 2 organizatörü yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesinde bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Ayrıca, yakalanan 2 şüpheli hakkında göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla yasal süreç başlatıldı.

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