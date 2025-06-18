Haberler

Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-87 Ziyarete Açık

43. YIL DÖNÜMÜNDE AÇIK GEMİ ZİYARETİ

Samsun’da Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait TCSG-87 gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı. Atakum ilçesinin Çobanlı İskelesi’ne demirleyen TCSG-87, ilgiyle karşılandı ve ziyarete gelenler tarafından incelendi. Gemide görevli personel, vatandaşlara gemi hakkında bilgi vererek, ziyaretçilere destek oldu. Ziyaretçilere, geminin çeşitli bölümlerini tanıma fırsatı sunuldu.

VATANDAŞLARDAN DUYGUSAL YORUMLAR

Ziyarete katılan 83 yaşındaki Mustafa Uğraş, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünde her yıl gemiye gelmeyi alışkanlık haline getirdiğini belirtti. Uğraş, “Milli ve manevi duygular yaşıyorum. Şanlı ordumuzun faaliyetlerine biraz meraklıyım, görmek istedim. Milli duygular hiçbir şeyle izah edilemez. Başka bir şey o ancak insan gülünce veya ağlayınca çıkıyor ortaya. Başka türlü sözlerle anlatılmıyor. Vatan sevgisi, millet olma, devlet olma özelliği, çok değişik bir şey.” dedi. Uğraş, ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. yıl dönümünü kutlayarak, personele başarılı görevler diledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Freni Boşalan Kamyonet, Çınar Ağacını Devrildi

Şırnak'ta frenleri boşalan kola yüklü kamyonet, taksiye çarparak çınar ağacını devirdi ve bir evin bahçesine düştü. Kazada dört kişi yaralandı.
Haberler

Eskişehir’deki Sinemacı Ufuk Başar Can

Eskişehirli Ufuk Başar Can, çocukluk hayalini gerçekleştirmek üzere sinema sektöründe önemli roller aldıktan sonra kendi film projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. 2016'dan beri sektörde aktif.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.