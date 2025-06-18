Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-87 Ziyarete Açık

43. YIL DÖNÜMÜNDE AÇIK GEMİ ZİYARETİ

Samsun’da Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait TCSG-87 gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı. Atakum ilçesinin Çobanlı İskelesi’ne demirleyen TCSG-87, ilgiyle karşılandı ve ziyarete gelenler tarafından incelendi. Gemide görevli personel, vatandaşlara gemi hakkında bilgi vererek, ziyaretçilere destek oldu. Ziyaretçilere, geminin çeşitli bölümlerini tanıma fırsatı sunuldu.

VATANDAŞLARDAN DUYGUSAL YORUMLAR

Ziyarete katılan 83 yaşındaki Mustafa Uğraş, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünde her yıl gemiye gelmeyi alışkanlık haline getirdiğini belirtti. Uğraş, “Milli ve manevi duygular yaşıyorum. Şanlı ordumuzun faaliyetlerine biraz meraklıyım, görmek istedim. Milli duygular hiçbir şeyle izah edilemez. Başka bir şey o ancak insan gülünce veya ağlayınca çıkıyor ortaya. Başka türlü sözlerle anlatılmıyor. Vatan sevgisi, millet olma, devlet olma özelliği, çok değişik bir şey.” dedi. Uğraş, ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. yıl dönümünü kutlayarak, personele başarılı görevler diledi.