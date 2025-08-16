Sahil Güvenlik, Göçmenleri Kurtardı

KAÇAK GÖÇMENLERİN KURTARILMASI

Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün saat 06.45’te Datça’nın Deve Boynu açıklarında can salları içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisini alıyor. Bahsi geçen bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 20’si çocuk 86 kaçak göçmeni kurtarıyor.

KAÇAK GÖÇMENLERİN TESLİMİ VE ORGANİZATÖRLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim ediliyor. Ayrıca, yapılan operasyon sonucunda 2 organizatör savcılık talimatıyla gözaltına alınıyor. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürcistan uyruklu Sakib Mamedov ile Ramil Shashvarov, tutuklanma kararı alıyor.