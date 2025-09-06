Sahil Güvenlik, İzmir’de Operasyonlar Yaptı

DÜZENLİ GÖÇMEN YAKALAMALARI

İzmir’de, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin düzenlediği üç ayrı operasyonda 81 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenlerin 46’sının çocuk olduğu belirlendi.

Dün sabah saatlerinde yapılan ilk operasyonda, Menderes ilçesi açıklarındaki lastik bot içerisinde bulunan 15’i çocuk olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi, Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından etkisiz hale getirildi.

Aynı gün saat 07.00’de Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası sebebiyle sürüklenen fiber karinalı lastik botun içerisindeki 7’si çocuk 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Bu olayda 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Saat 08.30’da ise Foça ilçesinde karada bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine yapılan ortak çalışmada, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Foça/Kolestim) ile Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 24’ü çocuk 32 düzensiz göçmen tespit edildi ve yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelileri hakkında ise gerekli adli işlemler başlatıldı.