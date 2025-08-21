Sahil Güvenlik Karaburun’da Göçmenleri Kurtardı

KURTARMA OPERASYONU

İzmir’in Karaburun açıklarında batmak üzere olan fiber karinalı lastik bottaki 36 kaçak göçmen, 16’sı çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonlarıyla görüntülendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 08.00 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında su alarak batma tehlikesi yaşayan lastik bottaki kaçak göçmenlerin yardım talebi üzerine harekete geçti.

GÖRÜNTÜLERİ KAMERALARA YANSIDI

Sahil Güvenlik ekipleri, batmak üzere olan lastik bottaki 36 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarma anları cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, göçmenlerin bottaki suları elleriyle boşaltmaya çalıştığı ve Sahil Güvenlik ekiplerini görünce panikle bağırarak yardım istedikleri anlar dikkat çekti. Önce çocuklar kurtarıldı, ardından diğer göçmenler tahliye edildi. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin sona ermesinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.