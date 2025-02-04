Sahil Güvenlik Uzman Erbaş Alımı Yapacak

UZMAN ERBAŞ ALIMI DUYURUSU

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yeni bir uzman erbaş alım süreci başlattığını açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilan çerçevesinde, adaylar başvurularını 10-20 Şubat tarihleri arasında, “https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu” internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebilir.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra, en az lise mezunu olmaları ve 27 yaşını doldurmamış olmaları (1 Ocak 1998 ve sonrası doğanlar) şartları aranmaktadır. Adayların, askerlik hizmetini tamamlamış veya halen yapmakta olmaları; terhis olanların ise, en fazla 5 yıl önce terhis olmuş olmaları bekleniyor (10 Şubat 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar için).

BAŞVURU DETAYLARI

Başvuru süreciyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak isteyen adaylar, “www.sg.gov.tr” internet adresinden detaylı bilgilendirme kılavuzuna erişebilirler.