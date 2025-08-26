Sahil Kenarında Çocuk Kayboldu

DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUK İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Trabzon’un Of ilçesinde sahil kenarında dolaşan Sultan Hamit Hacımustafaoğlu (14), dalgaların etkisiyle denize kapılıp kayboldu. Olay, Kalealtı sahilinde saat 17.30 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, Sultan Hamit Hacımustafaoğlu, sahilde gezinirken ani bir dalga tarafından denize sürüklendi.

SURATTA HAREKETLİLİK YAŞANDI

Hacımustafaoğlu’nun denizde kaybolduğunu fark eden çevredeki insanlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, çocuğun bulunması amacıyla yoğun bir arama çalışması başlattı.