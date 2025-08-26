Haberler

Sahil Kenarında Çocuk Kayboldu

DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUK İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Trabzon’un Of ilçesinde sahil kenarında dolaşan Sultan Hamit Hacımustafaoğlu (14), dalgaların etkisiyle denize kapılıp kayboldu. Olay, Kalealtı sahilinde saat 17.30 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, Sultan Hamit Hacımustafaoğlu, sahilde gezinirken ani bir dalga tarafından denize sürüklendi.

Hacımustafaoğlu’nun denizde kaybolduğunu fark eden çevredeki insanlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, çocuğun bulunması amacıyla yoğun bir arama çalışması başlattı.

Halef, Eylül 2025’te NOW TV’de

"Halef: Köklerin Çağrısı" dizisi, 2025 Eylül'de yayına girmeye hazırlanıyor. Most Production'ın yapımcılığındaki dizi, yeni sezonun öne çıkan projeleri arasında dikkat çekiyor.
Yenimahalle’de Grup, Adamı Dövdü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir grup, peşlerindeki kişiyi sokak ortasında darp etti. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

