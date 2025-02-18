Sahil Şeridinde Kaçak Yapı Denetimi Başladı

KAÇAK YAPILARA YÖNELİK İNCELEME

Denize doğru gerçekleştirilen izinsiz eklemeler, teras bölümlerindeki kapatmalar, plan ve cephe tipolojilerindeki değişiklikler ile özgün mimari ögelerdeki bozulmalar dikkatle incelendi. İstanbul Boğazı boyunca yer alan Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde, sahil şeridine ait taşınmazlarla ilgili saha çalışmaları yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri, bu sahil şeridindeki taşınmazları detaylı bir şekilde inceledi.

İNCELEME SÜRECİ İHBARLAR ÜZERİNE BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi açıklamaya göre, sahil şeridinde gerçekleştirilen incelemeler, gelen ihbarlar sonucunda meydana geldi. Yapılan incelemelerde 21 tescilli ve 2 tescilsiz yapıdaki aykırılıklar tespit edildi ve bu durum üzerine derhal harekete geçildi.

ÖNEMLİ BULGULAR VE YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Bakanlık uzmanları, sahil hattındaki denetimlerde dikkate değer bulgular elde etti ve bu tespitler, Koruma Bölge Kurulu kararları eşliğinde yasal süreçlerin başlatılmasına zemin oluşturdu. Denetim sonrasında 23 taşınmaza, denize doğru yapılan kaçak eklemeler, teras bölümlerindeki kapatmalar ve mimari ögelerdeki bozulmalardan dolayı gerekli düzenlemelerin yapılması için karar tebliğ edildi.

ÖNCEKİ UYARILAR VE DEVAM EDEN DENETİMLER

Daha önce izinsiz uygulamalar sebebiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan 7 tescilli ve 2 tescilsiz yapı için yeniden izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılması talep edildi. Bakanlık, 10 Ocak 2025 tarihinde başlayan denetim süreçlerini sürdürmeye devam ediyor.