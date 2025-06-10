Sahilde Köpek Balığı Alarmı! Boşaltma Yapıldı

DENİZ SEZONU HAREKETLENİYOR

Mersin’de sıcak havaların etkisiyle deniz sezonu canlanıyor. Tatilciler bayram tatilini eğlenerek sahillerde geçiriyor. Erdemli ilçesinde yer alan Kocahasanlı sahilinde meydana gelen bir olay, panik yaratıyor. Denizde beliren bir karartıyı fark eden vatandaşlar, bunun köpek balığı olabileceğini düşünerek hızla denizi boşaltıyor.

SORUŞTURMALAR SONUCUNDA ÇIKAN SONUÇ

İhbar üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendiriliyor. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında, görülen karartının köpek balığı olmadığı ve herhangi bir tehlike durumunun söz konusu olmadığı belirleniyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığı keşifler sonucunda, karartının bir köpek balığı olmadığı, bunun yerine bir caretta caretta olabileceği tahmin ediliyor.