Sahilde Köpek Balığı Alarmı! Plaj Boşaldı

DENİZ SEZONU HAREKETLENİYOR

Mersin’de sıcak havaların etkisiyle tatilciler bayram tatilini sahil kenarlarında geçirmeye başladı. Erdemli ilçesindeki Kocahasanlı sahilinde meydana gelen bir olay, kısa bir panik yaşanmasına yol açtı. Denizde beliren bir karartıyı gören halk, bunun bir köpek balığı olabileceğini düşünerek denizi hızla boşalttı.

TEHLİKE YOK

Olayın ihbar edilmesinin ardından, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı detaylı inceleme neticesinde, görülen karartının köpek balığı olmadığı ve ciddi bir tehlikenin bulunmadığı ortaya çıktı. Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede keşif yaparak canlının ne olduğunu belirledi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda görülen canlının büyük ihtimalle bir caretta caretta olduğu tahmin ediliyor.