Gündem

Sahilde Köpek Balığı Alarmı! Plaj Boşaldı

sahilde-kopek-baligi-alarmi-plaj-bosaldi

DENİZ SEZONU HAREKETLENİYOR

Mersin’de sıcak havaların etkisiyle tatilciler bayram tatilini sahil kenarlarında geçirmeye başladı. Erdemli ilçesindeki Kocahasanlı sahilinde meydana gelen bir olay, kısa bir panik yaşanmasına yol açtı. Denizde beliren bir karartıyı gören halk, bunun bir köpek balığı olabileceğini düşünerek denizi hızla boşalttı.

TEHLİKE YOK

Olayın ihbar edilmesinin ardından, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı detaylı inceleme neticesinde, görülen karartının köpek balığı olmadığı ve ciddi bir tehlikenin bulunmadığı ortaya çıktı. Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede keşif yaparak canlının ne olduğunu belirledi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda görülen canlının büyük ihtimalle bir caretta caretta olduğu tahmin ediliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

14 Saat Sırasında Su Olmayacak

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak. İSKİ, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören'de belirli hatlarda 14 saat boyunca suyun kesileceğini açıkladı.
Dünya

Gazze’deki Can Kaybı 54 BİN 981

İsrail’in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 54,981'e çıkarken, yardım noktalarındaki saldırılarda 163 sivil hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.