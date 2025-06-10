Sahilde Köpek Balığı Yok!

DENİZDE YAŞANAN PANIĞIN SEBEBİ

Mersin’de sıcak havaların etkisiyle deniz sezonu hareketleniyor ve tatilciler bayram tatilini sahillerde değerlendirmeye başlıyor. Erdemli ilçesindeki Kocahasanlı sahilinde meydana gelen bir olay, kısa süreli paniğe yol açtı. Denizde beliren bir karartıyı gören vatandaşlar, bunun köpek balığı olabileceğini düşünerek denizden hızla çıkmaya başladı.

TEHLİKELİ DURUM BULUNMADI

Olayın bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda, söz konusu karartının köpek balığı olmadığı ve herhangi bir tehlikeli durumun söz konusu olmadığı belirlendi.

CANLULUĞUN TANIMI YAPILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede keşif yaparken köpek balığı bulunmadığı sonucuna ulaştı. Görülen canlının caretta caretta olduğu tahmin ediliyor.