Sahilde Mazot Kirliliği Tespit Edildi

İNKUMU PLAJI’NDAKİ KİRLİLİK OLUMSUZ ETKİ YARATTI

Bartın’ın tek mavi bayraklı plajı olan İnkumu’nda, deniz yüzeyinde oluşan mazot ve kötü koku şikayetleri üzerine yapılan incelemeler sonucunda ‘Palau’ bayraklı bir gemiden atık bırakıldığı belirlendi. Bu durum, denizden alınan numunelerin analiz edilmesinin ardından kaydedildi. Gemiye 10 milyon 918 bin 908 lira idari para cezası uygulandı.

VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE HAREKET GEÇİLDİ

Bartın’da 19 Haziran’da 3 kilometrelik sahil şeridinde denize girenler, yüzeyde mazot tabakası ve kötü kokuyla karşılaştı. Bu durum üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın Liman Başkanlığı, jandarma ve Bartın Belediyesi’nden oluşan ekipler bölgeye yönlendirilerek, sahilde detaylı incelemeler gerçekleştirdi.

SINTİNE NUMUNESİ ALINDI

Ekipler, sahil kesiminde yaptıkları incelemede 3 kilometrelik şeridin 500 metrelik kısmında kirlilik tespit etti. Sahil Güvenlik ekipleri, yaklaşık 5 kilometre açıkta bekleyen 7 yük gemisinden sintine numunesi aldı ve bu numuneler TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne gönderdi. Analiz sonuçlarının ardından, kirliliğin sebebi belirtilen ‘Palau’ bayraklı VOLGA-DON 5021 isimli ticari gemiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Çevre Kanunu uyarınca 10 milyon 918 bin 908 lira tutarında idari para cezası kesildi.