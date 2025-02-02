sahillerde-artan-mikroplastikler-ekosistemi-tehdit-ediyor

DENİZ TABANINDAKİ MİKROPLASTİKLERİN TEHDİDİ

Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz tabanında bulunan mikroplastiklerin deniz ekosistemine ciddi tehditler oluşturduğunu ve bu tehditlerin tüketilen deniz canlıları aracılığıyla insanlara kadar ulaştığını belirtiyor. Giderek artan plastik atıklar, sahiller ve iç bölgelerden denizlere ulaşarak önemli bir tehlike oluşturuyor. Güneş ve dalga etkisiyle bu plastik atıklar zaman içinde mikroplastiklere dönüşüyor. Deniz içerisinde biriken mikroplastikler, insan sağlığı dahil tüm ekosistemi olumsuz etkiliyor.

PLASTİK KİRLİLİĞİ DENİZ EKOSİSTEMİNİ ETKİLİYOR

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya’nın Alanya ilçesinde yaptığı dalışta mikroplastik kirliliğini gözler önüne serdi. Dalış sırasında, deniz ekosistemine zarar veren mikroplastiklerin yoğunluğu dikkat çekti. “Hem karada hem denizde plastik kirliliği oluşuyor” diyen Prof. Dr. Gökoğlu, Alanya tarafında su altında parçalanmış plastikler gördüğünü ve deniz dibinin mikroplastiklerle dolduğunu ifade etti. “Nehirlerin taşıdığı plastikler denizde buluşuyor. Güneşin ve dalgaların etkisiyle parçalanan bu plastikler, mikroplastik boyutuna ulaşıyor. Bu durum deniz ekosistemini olumsuz etkiliyor. Ayrıca, deniz canlılarının sindirim sistemini tıkarak dokularında plastik kalıntılarına neden oluyor” diye konuştu.

MİKROPLASTİKLERİN KALICILIĞI

Mikroplastiklerin doğada kaybolmadığını vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, “Mikroplastikler doğada kalıyor. Kaybolma durumu söz konusu değil, en küçük boyuta gelse bile varlığını sürdürüyor. Bu durum giderek kötüleşiyor. Mikroplastikler, deniz ekosistemindeki besin zincirinin tüm halkalarında bulunuyor. Balık tükettiğimizde, balıkta bulunan mikroplastikleri de almış oluyoruz. Plastik atıklar, kendileri zararlı olduğu gibi taşıdıkları bakterilerle de kirlilik oluşturuyor” dedi.