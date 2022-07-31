Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.

Yerini “çöl sıcakları”, “cehennem sıcakları” ve “Afrika sıcakları” gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, özellikle yurdun güney kesimlerinde etkisini gösteriyor.

Havanın 40, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derece ölçüldüğü Muğla’nın kıyı kesimlerinde ise yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı.

Marmaris’te turistler ve vatandaşlar denize girdi, plajda güneşlendi.

Fethiye sahillerinde de sıcak hava yoğunluğu arttırdı. Tatilciler özellikle Ölüdeniz’deki Belceğiz ve Kumburnu plajlarını tercih ederken, kimileri ise Babadağ’dan yamaç paraşütüyle atlayış yaptı.

Bodrum’da serinlemen isteyen vatandaşlar ve turistler daha çok Kumbahçe, Gümbet, Paşatarlası ve Torba sahillerini tercih etti.