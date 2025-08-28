Şahin Ailesi, Ereğli’de Defnedildi

KAZA DETAYLARI VE CAN KAYBI

Niğde’de meydana gelen kazada, otoyolda emniyet şeridinde bekleyen bir otomobile çarpan TIR, hayatını kaybeden Şaban Şahin (63) ve ailesinin trajik sonunu hazırladı. Kaza, dün akşam saat 18.30 civarında Niğde-Pozantı Otoyolu’nda, Başmakçı mevkiinde gerçekleşti. TIR, Ali Y. (60) kontrolündeki 51 ADV 957 plakalı araç, bekleyen Şaban Şahin’in sürücüsü olduğu 42 AVB 151 plakalı otomobile arkadan çarptı.

KAZA SONRASI YARDIM GÖNDERİLDİ

Kaza sonrası otomobil, TIR ve çelik bariyerler arasında sıkıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine hemen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye ulaştı. Sıkışan sürücü Şaban Şahin, eşi Leyla Şahin, torunu Muhammet Yiğit Şahin ve 23 yaşındaki Muhammet Şahin itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yapılan kontroller sonucunda Şaban Şahin çifti ile torunları Muhammet Yiğit Şahin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olan Muhammet Şahin ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

CENAZE TÖRENİ ve DEFNİ

Hayatını kaybeden çift ve torunları için otopsi sonrası cenazeleri memleketleri Konya’nın Ereğli ilçesine gönderildi. Ulu Camii’de kılınan cenaze namazının ardından, Şaban ve Leyla Şahin ile Muhammet Yiğit Şahin Cahı Mezarlığı’na defnedildi. Bu trajik kaza, bölgede büyük bir üzüntü yarattı.