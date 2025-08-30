Şahin Orhan Arıların Bakımını Yapıyor

ŞAHİNLERİN ARI DÜZENİĞİ ŞAŞIRTICI

Kayseri’de yaşayan arıcı Şahin Orhan, 15. kattaki evine kurduğu arı düzeneği ile görenleri hayrete düşürüyor. Duvara açtığı delikten çıkan arılar, gün boyunca şehirdeki ağaçlardan polen ve nektar toplayarak kovanlarına geri dönüyor. 30 yıl önce arıcılığa başlayan Orhan, zamanla arılara olan tutkusunu geliştiriyor ve farklı yöntemler deniyor. Kendi köyünde bal üretimine devam eden Orhan, şehir merkezindeki evinde de arılarından ayrılmak istemiyor. Evin oturma odasına kovan yerleştirip, duvarı delerek boru ile dışarıya çıkan arıları yönlendiren Orhan, arılarını bu şekilde kovanlarına yerleştiriyor.

ÖZEL YÖNTEMLER VE BAL ÜRETİMİ

Geliştirdiği özel sistem sayesinde arılar, boru aracılığıyla dışarı çıkarken, şehir merkezindeki ağaçların çiçeklerinden polen ve nektar toplayarak geri dönüyor. Orhan, geliştirdiği sistemi şu sözlerle aktarıyor: “Arıların ana kutularını balkona koyuyordum. Arılarımı orada seyrediyordum. Bu şekilde bir formül buldum. Kovanlar 40 derece üzerinde eriyor, 10 derecenin altında arılar salkıma geçiyor. Bu nedenle vana koydum ve kovanı rahatlıkla kapatıp açabiliyorum. Kışın havalar 10 derecenin altına düştüğünde arı salkımda durmuyor ve yiyecek tüketmek zorunda kalıyor. Dışarının ısısını takip ediyorum, ısı düşecekse vanayı kapatıp kovanı güneş görmeyen bir yerden taşıyorum. Arı salkımda rahat kalıyor. Dışarıda ısı artarsa buraya getirip vanasını açıyorum ve arı normal hayatına devam ediyor.”

ARILARINI EVLADIM GİBİ GÖRÜYOR

Arıcı Şahin Orhan, bu sistemi görenlerin nasıl alıştırdığını merak ettiğini belirtiyor. Arıların zarar vereceğini düşünenler oluyorken, bazıları ise bunun bir hayali olduğunu vurguluyor. “Avrupa’da devletler insanların balkonlarında arı beslemesini teşvik ediyor. Bizim ülkemizde yasak değil. Bu arılar, benim kendi ıslahım olan sokmayan türden olduğu için kimseyi rahatsız etmiyor. Arılar kapanan alana girmez, çıktıkları delikten sadece kendi yuvasına girer. Şehirlerde binlerce yaban arısı var ve onlar zarar vermiyor; dolayısıyla benim sokmayan arılarım da zarar veremez. Balı da hazır yenecek halde. Şehirlerde bal verimi olan ağaç sayısı köylerden daha fazla” diyen Orhan, arılarına olan sevgisini ise “Bu arılar evladım gibidir. Onların hastalıklarında ben de onlarla birlikte üzülürüm. Hastalıklarına çözüm bulduğumda daha çok mutlu olurum. Arıcı için arısız yaşanmaz” şeklinde ifade ediyor.