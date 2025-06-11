Şahin, Sosyal Tesis İle İnceleme Yaptı

İNCELEME VE PROJE TANITIMI

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçede yapımı süren sosyal tesis hakkında incelemelerde bulundu. Şahin, teknik ekibiyle birlikte Bağlar Mahallesi’ndeki tesisin inşa edileceği alanda detaylı bir değerlendirme yaptı. Şahin, bu projeyle mahalleye yeni bir yaşam alanı kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

TESIS ÖZELLİKLERİ VE AMACI

Sosyal tesisin 7 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edileceğini ifade eden Şahin, projede çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yetişkinler için fitness alanı, kamelyalar, dinlenme noktaları, yeşil peyzaj düzenlemeleri ve sosyal etkinlik alanlarının yer alacağını açıkladı. Yeni tesisin, mahalle sakinleri için sosyal etkileşimi artıracak ve huzurlu vakit geçirme olanağı sunacak bir cazibe merkezi olmasının amaçlandığını söyledi. Tesis tamamlandığında mahalle, yalnızca daha yeşil bir görünüm kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda sosyal bağların güçlendiği, yaşam kalitesinin yükseldiği bir yer haline gelecek. Bu projeyle hem kent estetiğini hem de toplumsal yaşamı desteklemek hedefleniyor.