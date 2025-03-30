Şahin: Terörsüz Türkiye En Büyük Eserimiz Olacak

ŞAHİN’DEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti’nin en önemli hedefinin ‘terörsüz Türkiye’ olacağını dile getirdi. Şahin, bu çerçevede AK Parti Karabük İl Başkanlığı’nın düzenlediği bayramlaşma programına katıldı.

OYUNLARINA DİKKAT ÇEKİYOR

Programda gündeme dair açıklamalar yapan Şahin, son günlerde yaşanan olaylarla ilgili yorumda bulundu. “İnsanoğlunun en büyük özelliklerinden biri, utanma gibi bir özelliği olmasıdır” diyerek, haklı veya haksız bir isnatla karşılaşanların tepkilerini ele aldı. “Herhangi birimiz haklı veya haksız bir isnatla karşılaşsak, bu yargı, savcılık ve mahkemeler tarafından yapılabilir. Hepimizin yüzü kızarmaz mı? Son günlerde bakıyoruz bu kadar ağır ithamlar ve isnatlar karşısında bulunanların yüzü asla kızarmıyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin yaşadığı durumu iyi takip etmenin önemine vurgu yapan Şahin, “Türkiye hakkında oyun oynanmak isteniyor ama bu tür oyunları geçmişte de gördük. Bu oyunlar sonuç vermedi” dedi.

BAYRAMIN HUZURU VE HEDEFLERİ

Türk halkının huzur içinde bir bayram geçirdiğini belirten Şahin, “Bunu bozmak isteyenler var ve Türkiye’nin en önemli hedefi 40 yılı aşkın bir süredir başımıza bela olmuş terör örgütünü ortadan kaldırmak ve terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşmaktır” şeklinde konuştu. AK Parti’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çeşitli hizmetler ve eserler sunduğunu aktararak, “İnanıyorum ki siyasi hayatı boyunca Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’nin ortaya koyacağı en büyük eser terörsüz Türkiye eseri olacaktır. Bunu inşallah hep birlikte başaracağız” dedi.

TERÖR FONLARINDAN KALKINMA POTANSİYELİ

Terörle harcanan kaynakların Türkiye’nin kalkınmasında sağlanacak yararlara dikkat çeken Şahin, “Teröre harcadığımız parayı söylesem dudaklarınız uçuklar. Buraya gidecek para hazinede kaldığında Türkiye’nin kalkınması, dar gelirli vatandaşlarımızın ekonomik durumunu yükseltmek, gelir seviyelerini, alım güçlerini arttırmak için kullanıldığında Türkiye başka bir türkü olmaz mı?” sorusunu gündeme getirdi. Türkiye’nin yakın zamanda terörden kurtularak dünyanın en gelişmiş ve kalkınmış 10 ülkesi arasına girme hedefini gerçekleştireceğine inandığını belirtti. Konuşmanın ardından bayramlaşma ile program sona erdi.