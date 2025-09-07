Şahin Uyardı: Yayınlara Müsaheti Yok

YAYINCILARA YENİ UYARI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yayıncılar için önemli bir uyarıda bulundu. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, toplumsal barışa ve kamu güvenliğine zarar verecek içeriklere, dünden bugüne, asla müsamaha gösterilmeyeceğini dile getirdi. Bu şekilde yayın yapan kuruluşlara, idari para cezaları, yayın durdurma ve en sonunda lisans iptali gibi tüm yaptırımların uygulanacağını kaydetti.

BASIN İLKELERİNE UYULMALI

Şahin, “Her koşulda basın ve yayın ilkelerine, haber yayıncılığına ilişkin mevzuat hükümlerine titizlikle riayet etmesi kanuni bir zorunluluktur” dedi. Kamu düzenini tehdit eden, şiddeti özendiren ve toplumsal hassasiyetleri istismar eden yayınlara kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtti. Özellikle emniyet mensuplarını ve kamu görevlilerini hedef gösteren yayın anlayışlarının açıkça mevzuat ihlali olduğunu vurguladı.

SORUMSUZ YAYINLARIN ETKİLERİ

Ayrıca, canlı yayınlarda doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin aktarılmasının, toplumda panic ve bilgi kirliliği yaratabileceğine dikkat çekti. Yayıncıların, belirlenen etik kurallara sadık kalması ve haber ile yorum arasındaki sınırları korumasının hukuken zorunlu olduğunu ifade etti. Toplumsal barışa ve kamu güvenliğine zarar verecek yayınların kesinlikle kabul edilmeyeceğini yineleyerek, böyle yayın yapan kuruluşlar hakkında gerekli tüm yaptırımların uygulanacağını ifade etti. Şahin, tüm yayıncıların sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri ve basın özgürlüğü ile kamu yararını gözetmeleri gerektiğini yineledi.