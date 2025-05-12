Şahin: Yönlendirici Yayınlar, Haksızlık

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN’DEN AÇIKLAMA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararı sonrası bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Şahin, bu süreci yönlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ VE ORTAK BAĞLILIK

Şahin, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin yalnızca bir güvenlik politikası olarak değil, aynı zamanda milletin huzur ve güven içinde yaşama hakkına duyulan ortak bağlılığın bir ifadesi olduğunu dile getirdi. Bu hedefin, sabır, netlik ve tavizsiz bir duruşla uygulanmakta olduğunu belirtti. “Böyle hassas bir dönemde toplumumuz ortak akıl ve sorumluluk duygusuyla kenetlenmiştir,” dedi. Ancak bazı medya organlarının kasıtlı, gerçekle ilgisi olmayan yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışmasının açık bir sorumsuzluk örneği olduğunu vurguladı.

DEVLETİN YAPTIRIM KARARLILIĞI

Ayrıca, bu yayınların toplumsal birliğe zarar verme potansiyeli taşıdığını belirten Şahin, terörle mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin değil, basının, sivil toplumun ve tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. “Devletimiz, yayıncılık etiğini ve toplumsal sorumluluğu yok sayan içeriklere karşı gerekli tüm idari ve hukuki yaptırımları kararlılıkla hayata geçirecektir,” diye ekledi. Son olarak, milletin vicdanının provokasyonlara değil, hakikate kulak verdiğini vurguladı. Huzura, güvene ve toplumsal istikrara katkı sunan yayınların her türlü takdiri hak ettiğini de sözlerine ekledi.