Şahinbey Belediyesi Zabıta Denetimi Gerçekleştirdi

DENETİM UYGULAMALARI

Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi’nin Zabıta ekipleri, halk sağlığını ve hijyen kurallarını hiçe sayan işletmelere denetim gerçekleştiriyor. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, 75. Yıl Mahallesi’nde bir kasap dükkanına baskın yapıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede, oldukça şaşırtıcı bir düzenek tespit edildi. İlgili kasabın et çekme makinesinin bulunduğu alanda özel bir düzenek kurarak temiz etleri gizli bir bölmeye gönderdiği, bozuk etleri ise çekerek vatandaşlara sunduğu ortaya çıktı. Mide bulandırıcı o anlar, zabıta ekipleri tarafından video kaydına alındı.

KAPATILMA KARARI

Yapılan denetimlerin ardından hijyen kurallarını çiğneyen ve vatandaşlara bozuk et yedirmekte olan kasap dükkanı, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Halkımızın sağlığına tuzak kuran kasabı mühürledik. Bu gördüğünüz düzenek bir kasap dükkanına ait. Temiz eti gizli bir bölmeye gönderip, bozulmuş ve pislenmiş etleri makineyle vatandaşa sunuyor. Zabıta ekiplerimiz ve Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiğimiz denetimde, bu vicdansızlığı tespit ettik. Bu sadece bir işletmeye müdahale değil, halkımızın sağlığına sahip çıkma kararlılığıdır. Kim olursa olsun, bu vicdansızlığa asla göz yummayız. Denetimlerimiz artarak sürecek” şeklinde konuştu.