Şahinbey Belediyespor, EAFF Turnuvası’na Katılıyor

ŞAHİNBELİYE AMPUTE FUTBOL TAKIMI AVRUPA’DA

Gaziantep’te faaliyet gösteren Şahinbey Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Uluslar Ligi Turnuvası’na katılacak. Belediyeden gelen bilgilere göre, daha önce Ampute Futbol A Milli Takımı için oyuncu gönderen kulüp, bu yıl da sporcularını turnuvaya yönlendirecek.

BAŞKAN GÜZEL’DEN MÜJDE

Şahinbey Belediye Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, oyuncularını tebrik ederek “Kulübümüzün oyuncularının milli takıma seçilmesi bizleri gururlandırıyor. Onların sahada göstereceği mücadele, ülkemizin ve şehrimizin adını bir kez daha uluslararası arenada duyuracak.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

SPORCULAR TRABZON’DA GÖREV ALACAK

Turnuvada ülkemizi temsil edecek sporcular arasında Fuat Taştan, Mert Yıldız, İbrahim Halil Esen ve Barış Telli yer alıyor. Bu önemli organizasyon, 12-14 Eylül tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenecek.