Şahinbey’de geçmiş tarihli ürün cezası

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERE CEZA

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde son kullanma tarihi dolmuş ürünlerin bulunduğu bir işletmeye 3 gün kapatma cezası verildi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma tolerans göstermeyeceklerini ifade etti.

DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Vatandaşların sağlığının öncelikli olduğunu vurgulayan Tahmazoğlu, “Denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir işletmeye göz yummayacağız. Vatandaşlarımız, şüpheli durumları belediyemizin Alo 153 hattına bildirebilir” dedi. Yapılan denetimlerde bir işletmenin mutfak kısmında son kullanma tarihi geçmiş süt ürünleri ve diğer gıda malzemeleri bulundu ve bu ürünlere el konuldu.

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN SÜREKLİ DENETİM

Tahmazoğlu, gıda güvenliği kapsamında vatandaşların sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde sürekli denetimlerin sürdürüleceğini aktardı.