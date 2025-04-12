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Şahinbey’de Kavga, Durmuş Karaca Yaralandı

KAVGA SONRASI ATEŞ AÇILDI

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi’nde, 18 yaşındaki Durmuş Karaca ile ismi bilinmeyen bir kişi arasında belirsiz bir nedenden ötürü bir kavga yaşandı. Bu kavga sonrasında, kimliği tespit edilemeyen şahıs, yanında bulundurduğu pompalı tüfeği Karaca’ya doğrultarak ateş etti ve genç adam göğsünden ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar sonucunda, olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı olan Durmuş Karaca, verilen ilk yardımın ardından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi’ne taşındı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Karaca, hayata döndürülemedi ve yaşamını yitirdi.

KAÇAN ŞAHIS İÇİN OPERASYON

Olayın ardından polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için kapsamlı bir araştırma ve operasyon başlattı. Bu süreçte gerekli tüm önlemler alındı ve bölgenin güvenliği sağlanmaya çalışılıyor.

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