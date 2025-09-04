Şahinbey’de Kıyma Makinesi İptal Edildi

DENETİMLER SONUCU RUHSTU İPTAL EDİLDİ

GAZİANTEP’te, Şahinbey ilçesinde gerçekleştirilen denetimler sırasında kıyma makinesindeki bir düzenek ile tavuk taşlığı, çeşitli sakatatlar ve bozulmuş etleri kıymaya karıştırarak satan bir işletmenin ruhsatı iptal edildi. Şahinbey Belediyesi Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, et satışı yapılan iş yerinde kıyma makinelerindeki düzenekle bozulmuş etlerin satıldığı gözlemlendi. Ekipler, iş yerinin muhafaza koşullarının uygun olmadığını, hijyen ve temizlik şartlarının sağlanmadığını, izlenebilirliği bulunmayan ve son tüketim tarihi belli olmayan etlerin satışa sunulduğunu tespit etti.

EL KONULAN MALZEMELERİN MİKTARI

Denetim sonucunda, toplamda 264 kilo bozulmuş et, 272 kilo zeytinyağı ve 90 kilo salçaya imha edilmek üzere el konuldu. Şahinbey Belediyesi, işletmeye ait ruhsatı iptal etti ve iş yeri sahibi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KAMU SAĞLIĞINA ÖNEM VURGUSU

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Vatandaşın sağlığı ile oynayan hiçbir esnafa müsaade göstermeyeceğiz” dedi. Tahmazoğlu, devam eden denetimlerde, “ET BANKASI” isimli yerin denetiminde akıllara durgunluk veren bir duruma tanık olduklarını belirtti. Başkan, “Sağlam etleri çekiyormuş gibi yapıp bir kenara ayıran, bozuk etleri çekip vatandaşlara yediren iş yerinin ruhsatı iptal edilerek kapatılmuştur. Ayrıca iş yerine para cezası uygulanmış, Savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın sağlığı ile oynanmasına asla izin vermeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek” ifadesini kullandı.