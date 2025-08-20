Şahinbey’deki Sergiye Herkes Davetli

SERGİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

Gaziantep’te, Şahinbey Belediyesine ait sosyal tesislerde yaz okullarında eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı eserler için sergi açıldı. Şahinbey Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, sosyal tesislerdeki yaz okullarında eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca öğrendikleri ve ürettikleri el emeği ürünleri sergide sergiledi. Serginin açılışı, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak ve Mesut Bozatlı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç tarafından yapıldı.

VATANDAŞLAR DAVET EDİLİYOR

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sergiyi ziyaret etmeye tüm vatandaşları davet etti. Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak her yaştan vatandaşa sosyal tesislerde farklı alanlarda eğitim imkanı sunuyoruz,” dedi. Ayrıca, “Burada gördüğümüz eserler kursiyerlerimizin yaklaşık bir yıllık emeğinin ve sabrının bir göstergesidir. Emek veren tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, onları yetiştiren eğitmenlerimize teşekkür ediyorum.” sözlerine yer verdi.

SERGİ 2 EYLÜL’E KADAR AÇIK

Serginin 2 Eylül’e kadar açık kalacağı ifade edilerek, tüm hemşehrilerin sergiyi ziyaret etmeleri beklendiği duyuruldu.