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Şahinbey Polisinden Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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ŞEHİRDE UYUŞTURUCU VE SİLAH OPERASYONU

Gaziantep’te gerçekleştirilen polis operasyonları sonucunda 1 kilo 605 gram esrar ve 3 adet silah ele geçirildi. Operasyon sırasında 1 şüpheli gözaltına alındı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÇALIŞMALARI

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığına yönelik kapsamlı çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda 1 kilo 605 gram esrar, iki ruhsatsız tabanca, bir adet kurusıkı tabanca ve 380 adet fişek ele geçirildi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı. Gaziantep’te gerçekleştirilen bu tür operasyonların, güvenlik ve toplum sağlığı açısından büyük bir önemi bulunuyor.

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