“Sahipata Mahallesi’nde Sucuk Skandalı”

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

İl Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, Sahipata Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri bir operasyonda, insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş, etiketsiz sucukların sosyal medya aracılığıyla satıldığını tespit etti. Gelen ihbarlar sonucu hemen harekete geçerek durumu araştırmaya başladılar.

SUCUKLAR ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin yapmış olduğu incelemelerde bu süreçte elde edilen bilgilere göre, ele geçirilen sucukların insan sağlığı açısından son derece tehlikeli durumlar içermesi, bu durumu daha da ciddileştiriyor. İhlali yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması için çalışmalar sürdürülüyor.