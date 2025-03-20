Sahipsiz Hayvanlar İçin Çözüm Toplantısı Yapıldı

KIRKLARELİ’NDE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kırklareli’nde sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili denetleme komisyon toplantısı yapıldı. Toplantı, Kırklareli Valisi Uğur Turan’ın başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu’nda gerçekleşti ve komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda, mevcut yasal uygulamalar ile ilçe, belde ve köylerdeki durum analizleri yapıldı. Özellikle, mevcut hayvan bakım evlerinin kapasitelerinin arttırılması, kentin farklı bölgelerinde doğal yaşam alanlarının oluşturulması, sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu ile hayvanların sahiplendirilmesi gereklilikleri başta olmak üzere alınacak tüm tedbir ve önlemler değerlendirildi. Vali Turan, toplantıda alınan kararların hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.