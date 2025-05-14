Sahipsiz Kardeşler Hayata Tutunuyor

HİKAYENİN TEMELİ VE TRAJEDİ

Sahipsizler, altı kardeşin, anne babalarını bir gece ansızın kaybettikten sonra yaşadıkları zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma gayretlerini konu alıyor. Kardeşler, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız) olarak tanınıyor. Hikâye İstanbul’da geçiyor, ancak trajedinin kökeni, anne babaları Bala ve Rıfat’ın büyük aşkına dayanıyor. Bu imkânı zorlayan aşkları, Mardin’in bir köyünde başlıyor.

KAÇIŞ VE YENİ HAYAT

Rıfat, yetimhaneden sonra Cevdet Baba tarafından büyütülüyor ve Bala’nın köyünde öğretmenlik yapıyor. Rıfat ve Bala, birbirlerine ilk görüşte âşık oluyor. Ancak, Mardin’in en zenginlerinden Nedim Uzunkaya’nın oğlu Yavuz, Bala’ya aşık ve onu kaçırarak tutsak ediyor. Yavuz’un korkutucu işkenceleri, Bala’yı ve bebeğini daha da zor durumlara sokuyor. Rıfat, Bala’dan asla vazgeçmiyor. Sonunda, Bala ve kucağındaki çocukla birlikte Rıfat’la kaçmayı başarıyor.

YENİDEN BAŞLAMA VE ZATEN BASİT HAYAT

Mardin’den kaçarken kimliklerini kaza yerinde bırakmak zorunda kalan Bala ve Rıfat, kendilerine yeni bir yaşam kurmak için gözlerden uzak bir ormanda gizleniyorlar. Burada inşa ettikleri kulübeyi, aşkları ve umutlarıyla masalsı bir eve dönüştürüyorlar. Zamanla çocukları dünyaya geliyor ve aileleri genişliyor. Kimliksiz, kayıtsız ama droş bir şekilde huzurlu bir hayat sürmeye başlıyorlar. Ancak, bu huzurlarının ne zaman sona ereceği belirsizdir.

İSTANBUL’A YOLCULUK VE ZORLUKLAR

Rıfat ve Bala, Yavuz’un intikam hırsı ile evleri basıldığında, çocuklarını kurtarmak için harekete geçiyorlar. Altı kardeş, annesiz ve babasız kaldıklarında, Azize en büyük abla olarak sorumluluğu üstleniyor. Samet’in aklına İstanbul’a gitme fikri geliyor, bu nedenle “Aslan amcalarına” doğru yola çıkıyorlar. Ancak, hayatları boyunca ormandan çıkmamış olan bu çocuklar için İstanbul, birçok tehlike ve mücadeleye sahne olacak.

UMUT VE MÜCADELE

Kadim dostları ve aile değerleri içerisinde birbirlerinden kopmadan hayata tutunma çabalarını asla bırakmıyorlar. Azize, Zeliha ve Cemo, ablaları ve kardeşleri için erken yaşta büyümek ve onları korumak durumunda kalıyorlar. Tüm hikâye, Mardin’de masum bir aşkla başlamıştı. Ancak İstanbul’de, birbirlerine olan bağlarını daha da güçlendiren ağır sınavlar onları bekliyor. Sahipsizler, altı kardeşin hayata tutunma ve dayanışma hikayesini aktarıyor. Sahipsizler bölümlerini Star TV platformlarından izlemek mümkün.