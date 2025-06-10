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Sahipsiz Köpekler, Vatandaşları Rahatsız Etti

SAHİPSİZ KÖPEKLERİN RAHASTIZLIĞI ARTMIŞTI

Gaziantep’in İslahiye Belediyesi sınırları içerisinde sahipsiz köpeklerin çevrede yaşayanlara rahatsızlık vermesi güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Çamlıca Mahallesi İstasyon Caddesi’nde sahipsiz köpekler, yolda yürüyen vatandaşları sık sık tedirgin ediyor.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Çevrede bulunan vatandaşlar, köpeklerin rahatsızlık vermesinin ardından müdahalede bulundu ve bu sayede köpekler bölgeden uzaklaştırıldı. O anlar, çevrede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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