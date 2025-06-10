Sahipsiz Köpekler, Vatandaşları Rahatsız Etti

SAHİPSİZ KÖPEKLERİN RAĞBETİ

Gaziantep’in İslahiye Belediyesi sınırları içerisinde sahipsiz köpeklerin, çevredeki halkı rahatsız etmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Çamlıca Mahallesi İstasyon Caddesi’nde, sahipsiz köpekler sık sık geçmekte olan vatandaşlara karşı rahatsızlık yarattı.

İLGİLİ ÖNLEMLER ZAMANINDA ALINDI

Bölgedeki vatandaşların araya girmesi sonucunda, köpekler etkisiz hale getirilerek bulunduğu yerden uzaklaştırıldı. Bu olay, çevredeki bir ticari işletmenin güvenlik kameraları tarafından kayda alındı.