“Sahipsizler 15. Bölüm İzleme Seçenekleri”

BÖLÜMÜN GÖZ DESİNE YOLCULUĞU

Star TV’nin popüler dizisi Sahipsizler, 15. bölümüyle izleyicilerin ilgisini çekti. Sahipsizler 15. bölüm full izleme seçeneklerini araştıran izleyiciler için kesintisiz ve HD bir izleme linki bekleniyor. Son bölümde neler yaşandı? İşte Sahipsizler 15. bölümü izleme linki ve detayları…

MELİS’İN KARARLARI VE CEMO’NUN ÖFKESİ

Melis’in evlenme kararı, Cemo’da büyük bir öfke yaratıyor. Para kazanmak amacıyla tehlikeli işlere girmeye devam eden Cemo, risk almakta bir sakınca görmüyor. Vera’nın yaşadığı sıkıntılar, Azize’yi endişelendiriyor. Ancak Devran’ı kaybetmek istemeyen Vera, ondan çocuk sahibi olma isteğini dile getiriyor. Zeliha’nın otelde işe başlaması, Yusuf ile arasında kıskançlık çatışmalarına yol açıyor. Necla ve Ercan arasındaki ilişki, Haşmetler’in evinde büyük bir krize neden oluyor. Torun sahibi olma arzusu taşıyan Pervin, Devran ve Azize üzerindeki baskılarını artırıyor. Yakın zamanda bu hayalinin gerçeğe dönüşeceğine dair bir umut yakalıyor. Ancak Vera’nın beklenmedik gelişi ve verdiği haber, herkeste şok etkisi yaratıyor.

IŞIKLA DOLU KİRTİKLERE DİRENCİ

Hikaye, İstanbul’da yaşayan altı kardeşin – Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım – başlarından geçen talihsizliklere rağmen bir arada kalma çabalarını anlatıyor. Kardeşlerin yaşadığı trajedinin kökeni, anne babaları Bala ve Rıfat’ın imkânsız aşkında bulunuyor. Bu aşk, İstanbul’dan çok uzakta, Mardin’in bir köyünde filizleniyor. Kendi yollarını bilmeden kalan altı kardeş, Samet’in bir yolu düşünmesiyle İstanbul’a doğru yola çıkıyorlar. Yüzünü daha önce hiç görmedikleri ama babalarının güven duyduğu “Aslan amcalarına” ulaşmayı planlıyorlar.

Sahipsizler’in 15. bölümü, 12 Mart 2025 tarihinde izleyicilerle buluştu. Sahipsizler son bölüm izlemek için tıklayın.